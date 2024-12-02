WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak. Yeni telefon almak zorunda kalabilirsiniz

WhatsApp, milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek büyük bir değişikliğe imza atıyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, 2025 yılından itibaren bazı eski model telefonlarda çalışmayı bırakacak. Bu karar, özellikle iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

İPHONE KULLANANLAR DİKKAT

WhatsApp'tan gelen bilgilere göre, iOS 15.1 ve öncesindeki sürümleri kullanan iPhone'lar, 5 Mayıs 2025 itibariyle uygulamaya veda edecek. Bu durum, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi eski model telefonları doğrudan etkiliyor. Bu telefonların son yazılım güncellemeleri, WhatsApp'ın çalışması için gereken minimum gereksinimleri karşılamıyor.

WHATSAPP BU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK

WhatsApp gibi sürekli gelişen bir uygulama, yeni özelliklere ve güvenlik önlemlerine yer vermek için daha güncel işletim sistemlerini destekleme ihtiyacı duyuyor. Eski işletim sistemleri, bu yenilikleri tam olarak destekleyemediği için uygulama, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi eski cihazlarda çalışmayı durdurma kararı aldı.

YENİ TELEFON ALMAK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ

Eğer elinizde yukarıda belirtilen modellerden biri varsa ve WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, yeni bir iPhone almanız veya mevcut telefonunuza daha güncel bir iOS sürümü yükleyebilmeniz gerekiyor. Ancak, tüm iPhone modelleri her zaman en son iOS sürümüne yükseltilemediği için, birçok kullanıcı yeni bir telefon almak zorunda kalabilir.

WHATSAPP UYARI MESAJI ATTI

Bazı kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına girdiklerinde bu konuda uyarı mesajları almaya başladıklarını bildirdi. Uygulama, 5 Mayıs 2025 tarihini belirterek, bu tarihten sonra söz konusu modellerde çalışmayacağını kullanıcılarına duyuruyor.