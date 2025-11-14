Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibarıyla birçok eski tarihli akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak.
Uygulama, donanım desteği yetersiz kalan cihazları kapsam dışı bırakıyor. 2016 ve öncesinde üretilen birçok akıllı telefon WhatsApp'ın yeni özelliklerini çalıştıramayacağı için kullanım dışı kalacak. Samsung, Huawei, Xiaomi, HTC, Sony ve Apple’ın bazı modelleri bu karardan etkileniyor.
Söz konusu telefonlar ilk aşamada güncelleme desteği alamazken, belirli bir sürenin ardından güncelleme gerçekleştirilemediği için tamamen WhatsApp'a erişemeyecek.
Whatsapp’ı yarından itibaren kullanamayacak telefonlar şunlar:
Android
Huawei Mate 9 Pro
Samsung Galaxy S7
Xiaomi Mi Note 2
HTC 10 evo
Sony Xperia XZ
Xiaomi Mi 5 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
iOS
iPhone 6
iPhone 6s
HANGİ SİSTEMLER WHATSAPP’I ÇALIŞTIRMAYA DEVAM EDECEK?
WhatsApp, minimum olarak telefonlarda yazılımlarda Android 5.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri olmasını şart koşuyor.
Bu sürümlerin altındaki cihazlar zamanla tamamen erişimi kaybedecek.