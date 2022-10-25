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WhatsApp çöktü mü? Neden mesajlar gitmiyor

WhatsApp kullanıcıları şu anda bir erişim sorunu yaşıyor. Kişisel konuşmalarda mesajlar karşı tarafa iletilemezken, WhatsApp Webb'te de gönderilen mesajların sayfada görülmediği ve üyelere iletilmediği fark edildi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:21
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WhatsApp çöktü mü

WhatsApp çöktü mü? Neden mesajlar gitmiyor
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Popüler mesajlaşma uygulamalarından en çok tercih edilen Whatsapp'a bugün itibarıyla dünya genelinde erişim sağlanamadığı ortaya çıktı.

25 Ekim saat 09:55'tenn itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

Erişim sorununun genellikle WhatsApp gruplarında yaşandığı görülürken, kişisel mesajlarda mesajların iletilmediği ifade edildi.

Sosyal medyada da ''WhatsApp çöktü mü'' soruları ile ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı. 

Sorun telefon uygulamasında ve masaüstü uygulamasında sürüyor. Uygulamadaki işlevsizlik kullanıcıları zor durumda bırakırken karşı taraftan mesajlar gelmiyor ve gitmiyor.

Konuyla alakalı sorunun kaynağı henüz bilinmemekle birlikte WhatsApp'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılara çeşitli web sitelerinin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrimiçi bir platform olan 'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı. 

Kullanıcıların yüzde 87'si uygulamada mesaj gönderme sorunları yaşandığını belirtirken yüzde 10'u uygulamanın genel olarak sorun çıkardığını söyledi.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Erişim sorununun ne zaman çözüleceği ile ilgili hala bir açıklama yok.

WHATSAPP WEB NASIL GÖZÜKÜYOR

WhatsApp Web'in mesajlar bölümünün üzerinde; "WhatsApp'a bağlanıyor...Tekrar deneniyor" sorunu gözüküyor.

 

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