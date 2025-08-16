WhatsApp dinlenebilir mi? Uzman isim açıkladı

Sosyal medya üzerinden yayımlanan bir programda siber güvenlik polisine “WhatsApp dinlenebiliyor mu” sorusu soruldu. Polisin “evet” demesinin ardından tartışmalar kamuoyu gündemine oturdu.

Youtube’da yayımlanan polis özel bölümü 'Mevzular Açık Mikrofon Barikatın Diğer Tarafı' programında siber suçlarla ilgilenen bir polisin WhatsApp dinlenebiliyor mu sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Programda sunucu Oğuzhan Uğur’un sorduğu soruya WhatsApp’ın dinlenebileceği yanıtının verilmesi, stüdyoda “Eve gidip bilgisayarları yakalım” yorumuna sebep oldu.

Bahsi geçen soruyu cevaplayan siber güvenlik polisi, “Özel istek, devlet boyutunda ciddi bir mesele olmadığı sürece hiçbir problem yok. Kameranız kapalı bile olsa, bilgisayarınız açık olduğunda mikrofonunuzdan sizi dinleyebiliriz. Hatta klavyenizdeki tuşlamalarınızı dahi kendime alabilirim” yanıtını verdi.

Adli bilişimle uğraştığını belirten polis, hard disklerde tutulan bilgilerin silinmesi ve bıraktığı kalıntılar üzerine de konuştu. Hard disklerdeki bilgilerin silinmesi halinde bile geriye dönük çıkarılabileceğini kaydetti:

“Bilgisayarların temizlenmesinde bile silinen hard disklerde geriye dönük çok fazla kalıntı kalıyor. 30 yıllık bilgisayar olsun, bunu defalarca silseniz bile ben 20 yıl önceki kalıntıyı elde edebiliyorum”