WhatsApp ekran görüntüsü almayı engelliyor mu? WhatsApp yeni güncellemesi ne?

WhatsApp bir süredir kullanıcıların aleyhinde olacak bazı gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyordu. Uygulamanın kullanıma sunduğu yeni gizlilik odaklı özelliklerinde, çevrim içi durumunu gizleme ve bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü almayı engelleme var.

WhatsApp’da daha önce mesajlaşırken ayarlar sekmesinde yer alan 'son görülme' durumunun değiştirebildiği bir seçenek yer alıyordu. Getirilen yeni özellik sayesinde artık 'çevrim içi' olma durumu da değiştirilebilecek.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAYA SON

Son görülme tarafında, herkes, kişilerim, şunlar hariç kişilerim ve hiç kimse seçenekleri vardı. Artık alt kısımda 'çevrim içi olduğumu kimler görebilir' ibaresi eklendi ve iki seçenek sunuldu: Herkes ve son görülme bilgisiyle aynı. Bu sayede isteyen kişiler çevrim içi durumunu da gizleyebiliyor.

Öte yandan bir diğer gizlilik odaklı özellik ise ekran görüntüsü almanın engellenmesi oldu. Bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınmasını engelleyen özellik, sadece ekran görüntüsü almayı değil, ekran kaydı almayı da engelliyor.

Kullanıcılar bir kez görüntülenen medya içeriklerinin ekran görüntüsü ya da kaydını almaya çalışınca uyarı ile karşılaşıyor.

Android ve iOS tarafında farklı işleyen sistem, her iki durumda da görüntüyü kaydetmeyi engelliyor. Android tarafında ekran görüntüsü almaya çalışıldığında uyarı veriyorken, iOS tarafında ekranı 'ekran görüntüsü engellendi, daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi' yazan bir mesaj çıkıyor. Aynı şekilde ekran kaydı için iOS'ta ekranı kaplayan bir mesaj yer alırken, Android kullanıcılarının ekranı karartılıyor ve kaydı alamıyor.