WhatsApp ile Telegram'a terör kısıtlaması

Rusya medya ve internet kontrol kurumu Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, “Güvenlik güçleri ve yurttaşlardan gelen çok sayıda ihbara göre, yabancı mesajlaşma hizmetleri Telegram ve WhatsApp; dolandırıcılık, para sızdırma, sabotaj ve terör eylemlerine Rus vatandaşlarını dahil etme amaçlı başlıca sesli iletişim araçları haline geldi” ifadelerine yer verildi.

Roskomnadzor ayrıca, platform sahiplerinin önleyici tedbir taleplerini görmezden geldiğini öne sürdü.

Son günlerde Rus kullanıcılar, her iki uygulamada da aramaların bağlanmadığı veya sesin iletilmediği yönünde yakınmalarda bulunuyordu. Temmuz verilerine göre WhatsApp, 96 milyondan fazla aylık kullanıcıyla ülkenin en yaygın platformu; Telegram ise 89 milyondan fazla kullanıcıyla ikinci sırada bulunuyor.

Hükümet, WhatsApp’ın yerini alması amacıyla VK tarafından geliştirilen ve devlet kontrolünün yüksek olacağı tahmin edilen “MAX” adlı yerli mesajlaşma uygulamasını duyurdu.

Temmuz itibarıyla 2 milyondan fazla kayıt alan MAX’ın, tüm akıllı telefonlarda ön yüklü gelmesi mecburi olacak ve talep halinde kullanıcı bilgileri yetkililerle paylaşılacak.