WhatsApp, iPhone için çoklu hesap desteği getiriyor

WhatsApp, Android platformunda bir süredir mevcut olan çoklu hesap desteğini, iPhone kullanıcılarına da sunuyor. 2023 yılından itibaren Android kullanıcılarının deneyimlemeye başladığı bu özellik, iPhone için TestFlight beta programında gün yüzüne çıktı. Kullanıcılar, tek bir cihazda birden fazla WhatsApp hesabını yönetebilecekler. Bu özellik, özellikle her biri farklı telefon numarasıyla çalışan küçük işletmeler için büyük kolaylık sağlayacak.

ÇOKLU HESAP KULLANIMI KOLAYLAŞIYOR

Yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının birden fazla hesabı tek bir uygulama içinde yönetmelerini sağlıyor. Bu, birden fazla cihaz taşıma gerekliliğini ortadan kaldıracak ve kullanıcıların daha verimli bir şekilde WhatsApp hesaplarını yönetmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, iPhone kullanıcıları iki farklı WhatsApp hesabını birbirine bağlayabilecek, böylece her iki hesabın bildirimleri, sohbetleri ve yedeklemeleri birbirinden ayrı tutulacak. Bu özellik, hem iş hem de kişisel hesaplar arasında geçiş yapmak isteyenler için oldukça kullanışlı olacak.

Telefon Numara Gereksinimi ve iPhone Kullanıcıları İçin Kolaylıklar

Bu özelliği kullanabilmek için her hesabın ayrı bir telefon numarasına sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. Kullanıcılar, iki farklı SIM kart ya da ek bir telefon numarası almak durumunda kalacaklar. Ancak, yeni iPhone modelleri 8 eSIM'e kadar destek sunduğu için bu durum bir sorun teşkil etmiyor. Ayrıca, WhatsApp şu an için sadece bir iş hesabı oluşturmanıza imkan tanıyan WhatsApp Business uygulamasını da sunuyor, bu da iPhone kullanıcılarının iki farklı hesap yönetmesini sağlıyordu. Ancak, yeni özellik ile kullanıcılar, iki hesabı tek bir uygulama üzerinden çok daha esnek bir şekilde yönetebilecekler.

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ÇOKLU HESAP KULLANIMI İÇİN İKİ FARKLI YÖNTEM

WhatsApp'ın bu yeni özelliği için iki farklı yöntem bulunuyor. Kullanıcılar, yeni bir hesabı bağımsız olarak birincil hesap olarak kurabilecek veya mevcut hesaplarına bir "yoldaş" olarak QR kodu ile bağlayarak ikinci bir hesap ekleyebilecekler. Her iki yöntem de kullanıcıların tercihine bağlı olarak esneklik sunuyor. WhatsApp, bu yeni özelliği ile kullanıcı deneyimini geliştirirken, farklı hesaplar arasındaki geçişi de kolaylaştıracak.

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TESTFLİGHT BETA PROGRAMI VE YAYIN TAKVİMİ

WhatsApp’ın TestFlight beta programı herkese açık olsa da, şu anda yeni katılımcı kabul etmiyor. Yani, heyecanla bekleyen iPhone kullanıcılarının bu özelliği kullanabilmeleri için sabırlı olmaları gerekiyor. Şu an için yeni özelliğin tam olarak ne zaman yayına gireceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, WhatsApp’ı ikinci bir cihazda kullanmayı planlayanlar, bu özellikle ilgili güncellemeleri takip etmeleri faydalı olacaktır.

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WHATSAPP’IN ÇOKLU HESAP ÖZELLİĞİNİN FAYDASI NE OLACAK?

Bu yeni gelişme, özellikle küçük işletmelerin daha verimli bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak. Farklı hesapların aynı cihazda yönetilmesi, iş ve kişisel hayatı birbirinden ayırmak isteyen kullanıcılar için de büyük bir avantaj. WhatsApp, iş hayatı ve kişisel yaşam arasındaki sınırları daha da netleştirerek, kullanıcıların her iki dünyayı da rahatça yönetmelerine olanak tanıyacak.