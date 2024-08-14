WhatsApp kullanamayacak telefonlar belli oldu! Listede birçok marka yer alıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp kullanamayacak telefonlar belli oldu! Listede birçok marka yer alıyor

WhatsApp, bazı eski telefon modellerini desteklemeyeceğini duyurdu.

techinside.com sitesinde yer alan habere göre; 2024 yılının sonunda bazı cep telefonlarında artık WhatsApp çalışmayacak.

Bu kararın ardından birçok kullanıcı hangi telefon modellerinin etkileneceğini merak ediyor.

İşte WhatsApp'ın artık desteklemeyeceği telefon markaları ve modelleri:

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Apple: 6 serisinden önceki herhangi bir iPhone (iPhone 6S, 6S Plus ve SE dahil).

Archos: Archos 53 Platinum

Huawei: Ascend D2, Ascend G740 ve Ascend Mate

Lenovo: Lenovo A820

LG: LG Enact ve LG Lucid 2 modelleri ve çeşitli Optimus serisi cihazlar (L3 II Dual, L5 II, F5, L3 II, L7II, L5 Dual, L7 Dual, F3, F3Q, L2 II, L4 II, F6 ve F7)

Samsung: Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy X cover 2 ve Galaxy Trend Lite

Sony: Sony Xperia M

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Eğer siz de bu listede yer alan bir telefon modelini kullanıyorsanız, WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için yeni bir telefon almayı düşünebilirsiniz. Yeni bir telefon almadan önce ise hangi modellerin WhatsApp tarafından desteklendiğini ve hangi özelliklere sahip olmaları gerektiğini göz önünde bulundurmanızda fayda var.

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