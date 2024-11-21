WhatsApp kullanıcı dostu yeniliğini tanıttı

Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp kullanıcı dostu yeniliğini tanıttı

WhatsApp, işletme mesajlarıyla ilgili yeni kontrol seçeneklerini test etmeye başladı. Kullanıcılar, istenmeyen pazarlama mesajlarından kolayca çıkış yapabilecek. Bu yenilik, özellikle Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde kullanıcıların yaşadığı spam sorunlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

WhatsApp, işletme hesaplarından gelen pazarlama mesajlarını kontrol etmek isteyen kullanıcılar için yenilikçi bir adım atıyor. Dünya genelinde test edilmeye başlanan bu özellik, kullanıcıların işletmelerden almak istedikleri mesaj türlerini seçmelerine olanak tanıyor. Yeni kontrol seçenekleri arasında “ilgileniyorum/ilgilenmiyorum” ve “durdur/devam et” gibi düğmeler bulunuyor. Örneğin, kullanıcılar bir işletmeden gelen kampanya ve duyuru mesajlarını tamamen durdurabilir ya da özel dönemlerde yeniden almayı tercih edebilir.

Meta’nın mesajlaşma platformlarından sorumlu ürün yöneticisi Nikila Srinivasan, bu özelliklerin kullanıcıların isteklerine daha fazla öncelik vermeyi amaçladığını belirtti. Srinivasan, işletmelerin spam olarak algılanan kampanyalarını azaltmaları için de bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARINDA DÖNÜŞÜM

WhatsApp İşletme platformu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 434 milyon dolarlık gelir elde ederek Meta’nın büyümesinde önemli bir rol oynadı. Ancak bu durum, kullanıcıların özel mesajlaşma alanlarının iş yüküyle dolması gibi şikayetleri de beraberinde getirdi. WhatsApp, kullanıcıların pazarlama mesajlarını kontrol edememesi sorununu çözmek için yeni sınırlandırmalar getirdi.

Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde, WhatsApp kullanıcılarının çoğu e-posta yerine telefon numaralarını iletişimde kullanıyor. E-posta platformlarında bulunan “abonelikten çık” seçeneği WhatsApp’ta bulunmadığı için kullanıcılar pazarlama mesajlarıyla dolup taşan bir deneyimle karşı karşıya kalıyordu.

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