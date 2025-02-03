Whatsapp kullanıcılarına müjde! Büyük yenilik geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Whatsapp kullanıcılarına müjde! Büyük yenilik geliyor

WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir beklediği önemli bir özelliği nihayet iOS için TestFlight beta programı kapsamında duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte, WhatsApp üzerinden gönderilen "tek gösterimlik" dosyaların sadece telefondan görülebilmesi durumu değişiyor.

WhatsApp'ın 25.2.10.76 kodlu sürümünde, kullanıcılar artık "tek seferlik" dosyaları bağlı cihazları üzerinden görüntüleyebilecek. Bu özellik, WhatsApp'ı Android üzerinde kullananlar için 2.25.3.7 kodlu beta sürümde zaten mevcuttu. Görünen o ki, şirket bu yeniliği iOS kullanıcılarına da sunmayı hedefliyor.

Yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp'ta gönderilen tek seferlik medyalar, sadece telefondan değil, hesaba bağlı olan diğer cihazlardan da görülebilecek. Bu medya türleri arasında görseller, videolar ve sesli mesajlar yer alıyor.

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GÜVENLİK ENDİŞELERİNE YANIT

Tek seferlik medyaların güvenliği konusunda kullanıcıların endişelerini gidermek için WhatsApp, mevcut mesajlaşma şifrelemesini koruyor. Ayrıca, ekran görüntüsü alma, dışarı aktarma ve mesaj içeriğini iletme gibi yöntemler bağlı cihazlarda da tek seferlik medyalar için kullanılamıyor. Bu sayede, güvenlikten ödün vermeden kullanıcı deneyimi artırılmış oluyor.

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KULLANICILARIN TEPKİLERİ VE BEKLENTİLER

Özellik şu an için sınırlı sayıda iOS üzerinde TestFlight uygulamasına sahip WhatsApp kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ancak, önümüzdeki günlerde bu yeniliğin tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Kullanıcılar, bu yeni özelliğin WhatsApp deneyimlerini daha da geliştireceğini ve kullanım kolaylığı sağlayacağını düşünüyor.

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