WhatsApp mesajları ana ekranda nasıl gizlenir. Adım adım anlatıldı

WhatsApp’tan gelen mesajları gizlemek için mesajlar kilitlenebilir. WhatsApp'ı kilitleyerek mesajlarınızın başkaları tarafından görünmesini engellemek için biyometrik korumanın yeterli olduğu belirtildi.

ADIM ADIM ANLATILDI

1. Adım: Android telefonunuzda Ayarlar'ı seçin

2. Adım: Güvenlik ve gizlilik'e gidin.

3. Cihaz kilidini seçip Parmak İzi Kilidi'ni açın.

4. Parmak izi ekleye dokunun ve parmak izinizi ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Sonraki aşamada Android telefonunuzda WhatsApp'ı başlatın. Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunup Ayarlar'ı açın. Gizlilik'i seçin, parmak izi kilidine gidin. Parmak iziyle kilidi aç tercihini etkinleştirin. WhatsApp'ı otomatik olarak kilitleme opsiyonlarından 1 dakika sonra ya da 30 dakika sonradan birini seçin. Bildirimlerde içeriği göster seçeneğini kapatın. Böylece WhatsApp'ta gelen yeni mesaj bildirimlerinin göndereni görülemez ve mesaj metni ön izleme yapılamaz. Yeni bildirimleri kontrol etmek için WhatsApp'ı açıp kimliğinizi parmak izinizle doğrulamanız gerekecektir. Aynı menüden parmak izi korumasını devre dışı bırakabilirsiniz.

KİLİT EKRANDAN GİZLEME

Android telefonunuzda Ayarlar'a gidin. Bildirimler'e gidin. Gizlilik altında "Kilit ekranındaki bildirimler"i seçin.

Herhangi bir bildirim göstermeyi seçin. Bu seçenekle WhatsApp uyarılarının yanı sıra diğer tüm bildirimlerin de telefonunuzun kilit ekranında gizlenmesini sağlamış olacaksınız.



