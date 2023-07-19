WhatsApp mesajlarında yeni dönem. Artık bu zahmete katlanmayacaksınız

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha ekleneceği duyuruldu. Artık kişileriniz arasında olmayan bir kişiye daha mesaj atabileceksiniz.

WhatsApp mesajlarında yeni dönem. Artık bu zahmete katlanmayacaksınız

WhatsApp, bilinmeyen numaralara mesaj atabilme erişimi sağlamaya başladığını duyurdu. Artık rehberinizde kayıtlı olmayan kişilere mesaj göndermek için öncelikle telefon rehberine kaydetmek gerekmiyor.

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıcıların telefon numaralarını aratarak rehbere kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmasına olanak tanıyor.

Yeni özellik iPhone’da da Android telefonlarda da kullanılabiliyor ve son sürümde mevcut. Sohbet listesinde “yeni sohbet başlat” butonuna dokunup arama çubuğuna kişide kayıtlı olmayan, konuşulacak kişinin telefon numarasını yazılıyor. Konuşulmak istenen kişi, WhatsApp kullanıyorsa sohbete başlanıyor.

Kayıtlı olmayan kişilere nasıl mesaj atılır?

WhatsApp’ı açın.

Yeni sohbet başlat’a dokunun.

Arama çubuğunda mesajlaşacağınız kişinin numarasını girin.

WhatsApp, kişileriniz dışında aramayı başlatacak.

Kişi WhatsApp kullanıyorsa sohbet penceresi açılacak.

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