WhatsApp sohbette karmaşa devrini kapatıyor...O mesajlara erişmek daha kolay!

Gün içerisinde iletişimde kalabilmek adına sıklıkla kullandığımız uygulamalardan biri de WhatsApp. Gelişen teknoloji ile birlikte kullanıcılarına daha keyifli bir deneyim sunmak isteyen uygulama iOS için yayınladığı yeni bir Beta sürümünde dikkat çekici bir özelliği test ediyor. Yeni sistem özellikle kalabalık sohbetlerde kullanıcıların kimin neye yanıt verdiğini daha rahat bir şekilde takibe alabilmesini amaçlıyor. Böylelikle grup sohbetlerinde yaşanan hangi mesajın neye yanıt olarak verildiği sorunu da ortadan kaldırılacak.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ilk ekran görüntüleri de ortaya çıktı. Ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere bir mesaja verilen yanıtlar artık sohbet ekranında daha belirgin bir şekilde görülecek.

Mesaj balonlarının üzerinde, o mesaja kaç yanıt geldiğini gösteren küçük bir gösterge yer alacak. Kullanıcı bu göstergelere dokunduğunda, yanıtları içeren ayrı bir ekran açılacak.

Söz konusu özelliğin kullanımının sadece grup sohbetleri ile de sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Özellik aynı zamanda topluluklar kanallar ve birebir yazışmalar dahil farklı alanlarda kullanılabilecek. Uygulamanın ne zaman beta haricinde kullanıma sunulacağı ise henüz net değil. Öte yandan Beta kullanıcılarının da sadece sınırlı bir kısmı bu özelliği deneyebiliyor.

