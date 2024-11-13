WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! Artık bir araya gelmek daha kolay olacak

Mesajlaşma ve görüntü paylaşımı konusunda kullanıcıların bir numaralı tercihi olmaya devam eden WhatsApp, yeni özelliklerini duyurmaya başladı. Yeni özellikte etkinlikler sayesinde bir araya gelmek artık daha kolay olacak.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GÖRÜNTÜ VE BEĞENİ ÖZELLİĞİ GELMİŞTİ

WhatsApp, Instagram’da yer alan durum gönderilerini beğenme özelliğini getirmişti. Fotoğrafı düzenlemek isteyen kullanıcılar için ‘Düzenle’ seçeneği yine mevcut olacak ve görüntü üzerinde değişiklik yapmak isteyenler bu butonu kullanarak düzenlemelerine olanak sağlayacağı yeni özelliği güncellemede hayat geçti.

ETKİNLİK İLE BİR ARAYA GELMEK DAHA KOLAY OLACAK

Teknolojinin her geçen gün geliştiği ortamda WhatsApp, yenilikçi anlayışı ile geride kalmamaya çalışıyor. Bu sefer yeni özellik grup ve toplulukta etkinlikler ile bir araya gelmeyi daha da kolaylaştıracak. Herhangi bir grup sohbetinde veya toplulukta buluşmaları kolayca planlama olanağı tanırken katılım yanıtlarını takip etme imkanı sağlıyor. Bir zaman belirleyip, etkinliği başa üste sabitleyerek katılacağınızı insanlara bildirim sağlamış olacaksınız.