WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu

WhatsApp'ın geçen dönem tanıttığı modern tasarım, kullanıcılar arasında büyük ilgi ile karşılanmıştı. Yeni arayüzde yapılan değişiklikler ile kullanıcıların aradıkları sohbetleri daha kolay bulmaları sağlanacak. Ayrıca, koyu modun güncellenmesi ve eklenti menüsünün tazelenmesi ile de gece kullanımının daha rahat hale getirilmesi amaçlanıyor.