WhatsApp'a bir darbe de İskoçya'dan geldi

İskoçya hükümeti, resmi yazışmalarda WhatsApp ve benzeri "kurumsal olmayan" mesajlaşma uygulamalarını kullanmama kararı alarak dikkatleri üzerine çekti. İngiltere’deki Covid-19 pandemisi soruşturmasında İskoç yetkililerin ve bakanların WhatsApp mesajlarını sildikleri ortaya çıkınca, bu kararın kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtiliyor. BBC kaynaklı haberlere göre, İskoç hükümeti, daha önce bu uygulamaların kullanımına bahar aylarına kadar son verme taahhüdünde bulunmuştu.

ŞEFFAFLIK VURGUSU VE MUHALEFETİN TEPKİSİ

Başbakan Yardımcısı Kate Forbes, bu yeni uygulamanın hükümette "açıklığı ve şeffaflığı" artıracağını dile getirdi. Ancak İskoç Muhafazakarlar, bu geç kalmış tavizin "kültür değişikliği" anlamına geldiğine halkın inanmayacağını belirterek kararı eleştirdi. Muhalefet milletvekilleri ise, yeni politikanın, pandemideki mesajlaşmaları silerek hata yapıldığının hükümet tarafından "açık bir itirafı" olduğunu savundu. Politika hemen yürürlüğe girerken, bazı acil durum ve güvenlik ekiplerinin yıl sonuna kadar uygulamayı aşamalı olarak bırakacağı ifade edildi.

SİLİNEN MESAJLAR TARTIŞMA YARATTI

İngiltere'deki Covid-19 soruşturması kapsamında, eski Başbakan Nicola Sturgeon ve mevcut Başbakan John Swinney de dahil olmak üzere üst düzey İskoç yetkililerin, soruşturma ekibi tarafından talep edilen hükümetle ilgili WhatsApp mesajlarını sildiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu yetkililer, "ilgili" tüm noktaların resmi kayıtlara geçirildiğini ve yalnızca gayri resmi mesajların silindiğini iddia etti. Pandemi döneminde Maliye Bakanı olan Kate Forbes gibi bazı bakanların ise WhatsApp mesajlarını koruduğu biliniyor.

VERİ KORUMA KOMİSERLİĞİ RAPORU

Nicola Sturgeon'ın halefi Humza Yousaf, mobil mesajlaşmaların Emma Martins veri koruma komiseri tarafından gözden geçirilmesini talep etmişti. Bu inceleme sonucunda hazırlanan raporda, mobil mesajlaşma uygulamalarına dair "tutarlı ve geniş kapsamlı bir bilgi, anlayış veya uygulama konusunda az kanıt" bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca, mesajların saklanması, dışa aktarılması ve silinmesi gibi kuralların da yeterince bilinmediği vurgulandı. İskoç hükümetinin yeni mobil mesajlaşma uygulamaları politikası, kararlarla ilgili tüm materyallerin resmi kayıtlara geçirilmesini zorunlu kılıyor.

Kate Forbes, mobil mesajlaşma uygulamalarının pandemide uzaktan çalışma koşullarında personel için kullanımının arttığını ve bu deneyimlerden sonra uygulamaların kullanımında değişiklikler yapıldığını belirtti. Bu politikanın tüm İskoç hükümeti çalışanları, müteahhitler, üst düzey memurlar, özel danışmanlar ve bakanlar için geçerli olacağı açıklandı. Bakanlar ve çalışanların Teams ve e-posta gibi kurumsal olarak onaylanmış uygulamaları kullanması gerektiği ve kişisel telefonların resmi işler için kullanılmaması gerektiği de Forbes tarafından vurgulandı.