WhatsApp'a bir yeni özellik daha! Üçüncüsü geliyor...

WhatsApp'ta mesajın iletim durumunu belirtmek için üç farklı simge kullanılıyordu: Tek gri tik, mesajın karşı tarafa gönderildiğini; çift gri tik, mesajın alıcıya ulaştığını; çift mavi tik ise mesajın okunduğunu gösteriyordu.

DAHA AYRINTILI TAKİP

Whatsapp'ın yeni özelliği sayesinde bu durumu daha ayrıntılı bir şekilde takip etmek mümkün.

Eğer bir mesaj, alıcı dışında başka bir kişi tarafından da okunursa, üçüncü bir mavi tik özelliği devreye giriyor. Böylelikle kullanıcılar, mesajlarının ulaştığı kişi sayısı hakkında daha detaylı bilgiye sahip oluyor.

Bu özellik, “Ayarlar” menüsündeki “Gizlilik” sekmesinde “Gelişmiş okundu bilgisi” seçeneğiyle kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

Yetkililer, söz konusu özelliğin zamanla tüm kullanıcılarda aktif hale gelebileceğini açıkladı.

Cihazda WhatsApp'ın son sürümünün yüklü olması şart.