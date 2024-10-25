WhatsApp’a emoji düzenlemesi! Artık daha kolay olacak

Sosyal medya devi WhatsApp yeni özellik için düğmeye bastı. Mesajlarda emoji tepkileri özelliği ile ilgili kullanıcıların beklediği değişiklik için harekete geçti.

Meta’nın mesajlaşma uygulaması, Android kullanıcıları için gerçekleştirdiği yeni Beta güncellemesinde kullanıcıların aylardır beklediği o özelliği WhasApp’a taşıyor.

WhatsApp’ın Android için Beta uygulamasının 2.24.22.16 sürümünde önemli bir değişiklik meydana geldi. Yeni sürümde artık kullanıcıların mesajlara emoji tepki tepsisi kullanımına göre sıralanacak. WhatsApp’ın sunduğu yeni özellik mesajlaşırken zaman kaybını önlemeyi hedefliyor.

EMOJİ SINIRI KALKACAK

Söz konusu yeni özellikle beraber artık belirli bir emojiyi bulmak için artık tüm emoji kutusunda arama yapmanıza gerek kalmayacak. Yeni özellik sayesinde günlük etkileşim daha kolay gelecek.

Yapılacak olan güncellemede kullanıcılar seçim tepsisini yana kaydırarak yine 6 standart WhatsApp emojisini kullanabilecek. WhatsApp, reaksiyon tepsisindeki emoji sınırını kaldırarak nihayet platformundaki kişiselleştirmeyi artıracak.

Gerçekleştirilen bu hamle uzun süredir geri bildirim kanallarında kullanıcılar tarafından sıklıkla talep edilen bir konu olarak öne çıkıyordu.