WhatsApp'a onlarca yeni tema seçeneği geliyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'a onlarca yeni tema seçeneği geliyor!

Dünyanın en popüler iletişim platformu olan WhatsApp’a onlarca yeni tema ve renk seçeneği geliyor.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için adımlarına devam ediyor. Popüler uygulama hakkında edinilen son bilgilere göre iOS’un beta kullanıcıları 22 adet yeni tema ile beraber 20 farklı renk seçeneğini kullanabilecekler.

Bu sayede hem daha renkli bir arayüz hem de kişisel, grup ve iş sohbetleri daha kolay ayırt edilebilecek hale geliyor.

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Bu yenilik sürekli uygulama içerisinde olan ve aynı arka planı kullanmaktan sıkılan kullanıcılar için hayat kurtarıcı nitelikte olacak. Bir kullanıcı bir tema seçtiğinde uygulamasının arka planı da otomatik olarak değişecek. Kullanıcılar dilerlerse bu değişimi kendileri yapabilecek.

Kullanıcı tarafından seçilen tema sadece kullanıcıya özel olacak. Karşı taraf bu değişimi görmeyecek.

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