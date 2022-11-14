WhatsApp 4 farklı cihaza aynı anda izin verecek. Ortak hesap geliyor

Dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın yeni özelliği, 4 farklı cihazın tek hesaba senkronize olarak bağlanmasına olanak sağlamaktadır.

Şu anda test aşamasında olan ve yalnızca bazı Android kullanıcılarına sunulan özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminler, önümüzdeki ayı işaret ediyor.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Ortak Hesap özelliğinin aktif olup olmadığı WhatsApp'in kayıt kısmından kontrol edilebilmektedir. Bunun için uygulamayı telefondan silmek (Mesajlarınızı yedeklemeyi unutmayın) gerekir. İkinci telefondan hesaba giriş yapabilmek için kayıt kısmından sağ üstteki üç nokta ikonuna basılmalı, sonrasında ise “Cihaza bağlan” seçeneğine tıklanmalı. Bu seçenek sizde görünmüyorsa, test kullanıcıları arasında cihaz bulunmuyor anlamına gelmektedir.