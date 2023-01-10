Whatsapp yepyeni bir özelliği devreye almak üzere. Herkesin işine çok yarayacak

Whatsapp, kullanıcı deneyimini arttıracak yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Whatsapp’ın ''Saklanan Mesajlar'' adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Donanimhaber’in haberine göre; Bilindiği üzere Whatsapp, kısa süre önce kullanıcıların sohbet içerisinde kullanabileceği ve süre sonunda otomatik olarak sona eren veya kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sunmuştu.

Saklanan Mesajlar ise, bu özellik üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunarak, kullanıcıların seçilen bir mesajı sohbet içerisinde sabitleyebilmesi ve istedikleri zaman kaldırma seçeneğine sahip olacak.

Ayrıca yeni özellik sayesinde kaybolan mesajın süresi dolmuş olsa bile görmek mümkün olacak.

Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakıldığında, sabitlenen mesajın yanında yer alan işaretin Instagram'ın “Kaydedilenler” simgesi ile benzer bir ikon görülüyor.

Yeni özelliğin geliştirme aşamasında olması sebebiyle, ne zaman veya nasıl kullanılacağını dair bilgiler henüz bilinmiyor.