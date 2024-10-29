WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Kullanıcılar bu emojiyi çok sevecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Kullanıcılar bu emojiyi çok sevecek

Sosyal medya uygulaması WhatsApp'ın 'tepkiler' bölümüne yeni bir emoji ekleniyor. Kalbe sarılıyormuş gibi görülen emoji büyük beğeni topladı.

WhatsApp, tepkiler bölümündeki emojilerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Kullanıcılarına daha zengin bir iletişim deneyimi sunmak için yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Uygulamada yer alacak olan yeni emoji, kullanıcıların empati ve destek duygularını daha kolay ifade etmelerini kolaylaştıracak. Sohbetlerdeki etkileşimler daha anlamlı ve kişisel hale gelmiş olacak.

Test aşamasında olduğu belirtilen ki yeni emoji, gülümseyen bir yüzün küçük bir kalbi kucakladığı sade bir tasarım. Söz konusu emoji, kullanıcıların sadece beğenmek veya kalp gibi genel tepkilerin ötesine geçerek daha özel duygularını ifade etmelerine olanak tanıyacak.

Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların en sık kullandıkları emojilere doğrudan erişebilecekleri bir özellik de sunarak mesajlara daha hızlı ve kişisel tepkiler verme imkanı sağlayacak.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN O EMOJİ

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