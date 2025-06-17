WhatsApp'a yeni özellik! Her gün 1,5 milyar kişi görecek...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'a yeni özellik! Her gün 1,5 milyar kişi görecek...

Milyonların kullandığı WhatsApp'ta reklam dönemi başlıyor. Şirket, yaptığı açıklamada her gün 1,5 milyar kullanıcının aktif kullandığı “Durum” sekmesi üzerinden reklam göstermeye başlayacağını duyurdu.

Meta, WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişikliği hayata geçiriyor.

DURUM SEKMESİNDE OLACAK

WhatsApp, "Durum" sekmesine reklam ekleyerek işletmelerin potansiyel müşterilere daha kolay ulaşmasını hedeflediğini açıkladı.

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Kullanıcılar, bu reklamlar aracılığıyla tanıtımı yapılan ürün ya da hizmetle doğrudan sohbet başlatabilecek. Şirket, bu yeniliğin yalnızca "Güncellemeler" sekmesinde kalacağını ve kişisel sohbet alanını etkilemeyeceğini belirtti.

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Şirketin verdiği bilgilere göre, bu sekme her gün 1,5 milyar kullanıcı tarafından aktif şekilde kullanılıyor.

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