Whatsapp'dan Narin soruşturması ile ilgili açıklama. Konuşmalar paylaşılacak mı?

Narin Güran cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silinen WhatsApp kayıtlarının talep edildiği Meta şirketi, mesajların hiçbir şartta depolanmadığını, ellerinde olmadığını açıkladı.

DW Türkçe'den Muhammed Kafadar'ın derlediği habere göre, Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, "Meta'nın bilgi paylaşmayı reddettiği" iddialarına cevap verdi.

“KONUŞMALARIN KOPYASI YEDEKLENMİYOR”

Breckman, İddiaların gerçeği yansıtmadığı, WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemediğini, bu sebeple sahip olmadıkları bir şeyi sağlamayı reddetmelerinin de mümkün olmadığını söyledi.

Breckman, Meta'nın Türkiye veya dünyanın başka bir yerindeki soruşturmalar kapsamında adli makamlarla WhatsApp mesajlarının içeriğini paylaşıp paylaşmadığı sorusuna da cevap verdi.

Breckman, WhatsApp'ın çalışma biçiminden dolayı dünyanın herhangi bir yerindeki mesajlara erişmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

“SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Silinen mesajların polis veya başka kişilerce kurtarılmasının mümkün olup olmadığı konusuna da değinen Breckman, eğer mesajlar yedeklenmemişse silinen mesajları geri getirmenin mümkün olmadığını söyledi.

Yargı kaynakları, Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin silinen WhatsApp mesajlarına erişmek için şirketten yardım istendiği bilgisini vermişti.

WHATSAPP POLİSLE HANGİ BİLGİLERİ PAYLAŞIYOR?

"Uçtan uca şifreleme" ismini verdiği bir teknoloji kullanan şirket, bu yöntemle mesaj, dosya, görüntü gibi her türlü içeriği yalnızca gönderen ve alıcının görebildiğini, WhatsApp dahil aradaki hiçbir tarafın bunları okuyamadığını veya dinleyemediğini iddia ediyor.

Şirketin internet sitesinde mahkeme kararları sonrası bazı bilgilerin devlet yetkilileri ile paylaşılabildiği, ancak bunların "Kullanıcı adı, abonelik tarihi, son görülme tarihi, IP adresi, cihaz türü ve e-posta adresi ile 'hakkımda' kısmında bulunan bilgiler ile profil fotoğrafları, üye olduğu grup bilgileri ve kişi listesi" ile sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan olağan süreçte mesajlaşma log kayıtlarını gizlemeyen şirket, ancak mahkeme kararıyla belirli bir kullanıcıya ait mesaj ve arama log kayıtlarını toplamaya başlayabiliyor. Yani Narin Güran vakasında şüpheli kişiler hakkında önceden böyle bir talep olmadığı için log kayıtları da şirketin elinde bulunmuyor.