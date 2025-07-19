WhatsApp’ı gözden düşürecek yeni uygulama! Rekabet kızışıyor

Günlük hayatta yakın çevre ile iletişimde sıklıkla tercih edilen mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp ve Telegram’ın yeni hamleler yapmasını gerektirecek bir mesajlaşma uygulaması daha kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Twitter’ın kurucuları arasında yer alan Jack Dorsey, tamamen Bluetooth üzerinden çalışan yeni bir merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü duyurdu.

‘Bitchat’ adı verilen uygulamanın internet altyapısına ihtiyaç duymadan kullanılabileceği ve bu sayede, sansür ve kesintiye uğramayacağı bildirildi.

