WhatsApp’ı gözden düşürecek yeni uygulama! Rekabet kızışıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp’ı gözden düşürecek yeni uygulama! Rekabet kızışıyor

Teknoloji sektöründe kızışan rekabet telefon uygulamalarına da yansıdı. Whatsapp ve Telegram’ın pabucunu dama atacak yeni bir uygulama daha geliyor.Yeni uygulamanın en büyük artılarından biri internet bağlantısı gerekmeden çalışması olarak kayda geçti

Günlük hayatta yakın çevre ile iletişimde sıklıkla tercih edilen mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp ve Telegram’ın yeni hamleler yapmasını gerektirecek bir mesajlaşma uygulaması daha kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Twitter’ın kurucuları arasında yer alan Jack Dorsey, tamamen Bluetooth üzerinden çalışan yeni bir merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü duyurdu.

‘Bitchat’ adı verilen uygulamanın internet altyapısına ihtiyaç duymadan kullanılabileceği ve bu sayede, sansür ve kesintiye uğramayacağı bildirildi.

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