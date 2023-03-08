Hem mobilde hem de web ara yüzünde kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik ile karşımızda. WhatsApp’ın son kullanma tarihi özelliği merak ediliyor. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’ın yeni son kullanma tarihi nedir?

WHATSAPP’IN SON KULLANMA TARİHİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Haberleşme platformu WhatsApp, yeni geliştirdiği bir özelliğin yakın zamanda kullanıma açacaklarını duyurdu. Şuan üzerinde çalıştıkları özellik ise son kullanma tarihi.

WhatsApp'ın konuşma gruplarına son kullanma tarihi imkanıyla belirlenen vakte ulaşıldığında, kullanıcılara grubu temizlemeleri için bir istek gönderecek.

Bu özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar bir gün, bir hafta veya özel bir tarih gibi çeşitli son kullanma seçenekleri arasından seçim yapabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, fikirlerini değiştirirlerse önceden belirlenmiş olan son kullanma tarihini değiştirebilecek veya kaldırabilecek.

Raporda, gruplar için bir son kullanma tarihi seçme yeteneğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanmasının beklendiği belirtildi.