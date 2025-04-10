Whatsapp'ta büyük tehlike! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı

Meta, Windows için geliştirilen WhatsApp masaüstü uygulamasında ortaya çıkan ciddi bir güvenlik açığı öne çekildi. 2.2450.6 sürümünden önceki versiyonları kullananlar büyük risk altında.

Şirketin açıklamasına göre, siber saldırganlar zararsız gibi görünen bir dosya ekiyle cihazlara uzaktan erişim sağlayabiliyor. Bu açık, kötü amaçlı yazılımların sistemde aktif hale gelmesine yol açtı.

SİBER SALDIRGANLARIN YENİ SİLAHI: DOSYA TUZAĞI

Meta’nın teknik açıklamasına göre, WhatsApp ek dosyaları MIME türüne göre gösterse de çalıştırma işlemini dosya uzantısına bağlı olarak yapıyor. Bu hata, saldırganların bir görsel dosyası gibi görünen zararlı yazılımları kullanıcılara göndermesine olanak tanıyor.

Kullanıcı dosyayı açtığında, arka planda kötü amaçlı kodlar devreye giriyor ve sistem tehlikeye atılıyor.

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KİMLER TEHLİKEDE?

Güvenlik açığı, yalnızca Windows işletim sistemindeki WhatsApp masaüstü uygulamasını etkiledi.

iOS ve Android kullanıcıları bu tehditten doğrudan etkilenmezken, masaüstü uygulamasını telefonlarıyla senkronize edenler için risk sürüyor. Özellikle eski sürüm kullananlar, siber korsanların hedef tahtasında.

META’DAN ACİL ÇAĞRI: GÜNCELLEYİN YA DA RİSKE GİRİN!

Meta, açığın kapatıldığı 2.2450.6 sürümüne geçişin zorunlu olduğunu duyurdu. Kullanıcıların en kısa sürede WhatsApp’ı resmi web sitesi veya Microsoft Store üzerinden güncellemesi gerekiyor. Yetkililer, “Bir an önce harekete geçin” uyarısında bulundu.

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CİHAZINIZI KORUMAK İÇİN 4 ALTIN KURAL

Siber güvenlik uzmanları, bu tür tehditlere karşı kullanıcıları uyardı:

Güncellemeleri ertelemeyin: Eski sürümler her zaman daha savunmasızdır.

Otomatik güncellemeyi açın: Güvenlik yamaları anında yüklensin.

Şüpheli dosyalardan uzak durun: Bilmediğiniz kaynaklardan gelen ekleri açmayın.

Antivirüs kullanın: Sisteminizi koruma altına alın.

BASİT BİR ADIMLA FELAKETİ ÖNLEYİN

Meta’nın bu alarmı, dijital dünyada güvenliğin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Uzmanlar, “Güncel olmayan bir uygulama, siber suçlular için açık kapı demek” dedi.

WhatsApp’ı sadece mesajlaşma aracı olarak değil, güvenliğinizi de emanet ettiğiniz bir platform olarak görün ve hemen güncelleyin!