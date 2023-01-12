12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • WhatsApp'ta internetsiz mesajlaşılabilecek. Devrim gibi yenilik

WhatsApp'ta internetsiz mesajlaşılabilecek. Devrim gibi yenilik

WhatsApp'tan internetsiz kullanımın başlayacağı ifade edildi. İnternetin kapanması, engellenmesi veya kesintiye uğraması durumunda kullanıcılar mağduriyet yaşamayacak.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:31
Takip Et

WhatsApp'ta internetsiz mesajlaşma geliyor

WhatsApp'ta internetsiz mesajlaşılabilecek. Devrim gibi yenilik
+
Aa
-

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp, internetsiz uygulamayı kullanabilme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.

WHATSAPP İNTERNETSİZ KULLANILABİLECEK

WhatsApp, küresel topluluğunu, insanların "özgürce iletişim kurmasına" yardımcı olmak için gönüllü proxy'ler oluşturmaya çağırdığını ve nasıl kurulacağına dair rehberlik sunacağını belirtti.

WhatsApp tarafından paylaşılan blog gönderisinde şu ifadeler kullanıldı:

“WhatsApp'ı kullanan herkesin yeni yılı kutlu olsun! 2023'ün başını özel mesajlarla veya aramalarla kutlamış olsak da birçok insanın hâlâ internet kesintileri yüzünden sevdiklerine erişme imkanından mahrum bırakıldığının farkındayız.

Bu kişilere yardımcı olmak amacıyla, bugün dünyanın her yerindeki WhatsApp kullanıcıları için proxy desteği sunmaya başlıyoruz. Böylece, bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmeye devam edebilmesi için gücü onların eline veriyoruz.

Proxy aracılığıyla bağlanmanız, WhatsApp'ın sağladığı yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesini azaltmaz. Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam eder. Bu sayede mesajlarınız iletişim kurduğunuz kişi ile sizin aranızda kalır ve proxy sunucuları, WhatsApp ve Meta dahil başka hiç kimseye görünmez.”

Proxy ve çevrimiçi veri toplama şirketi Oxylabs'tan Juras Jursenas ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İran'da olduğu gibi, internet erişiminde hükümet kısıtlamaları olan kişiler için, bir proxy sunucusunun kullanılması, insanların Whatsapp ile bağlantılarını sürdürmelerine izin verebilir. İnternet erişimleri bazı kötü niyetli aktörler tarafından engellenmiş olsa bile dünyanın dört bir yanındaki insanların bağlantıda kalmasına izin verecek."

Proxy vekil sunucusu, kullanıcılar ve internet hizmetleriyle eylemleri arasında bir aracı ve kullanıcıların kısıtlama ve sansürden kaçınması için kullanılıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emir Sadettin
12.01.2023 12:57
Sabit navigasyonlsr uydudan sinyalle yön alır yani isterlerse çip üzerinden uydu bağlantısı ile çok rahat bir şekilde whatsapta kullanılır bu zor bişey deyil.  
 
Kelaynak
12.01.2023 12:42
İnternet bağlantısı kesildiğinde proxy'ye erişimi nasıl yapacaklar ki? Çeviri hatası var galiba. Proxy'ye erişim için de internet bağlantısı gerekli. Kaldı ki proxy'ye erişim de engellenebilir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
1
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
2
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.