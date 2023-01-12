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WhatsApp'tan kişileri engellemek daha kolay olacak

En çok kullanıcı sayısı olan uygulama WhatsApp'ın yöneticileri kişileri engelleme konusunda kullanıcıları daha da kolaylıkla engelleyebileceği bir kısayol üzerinde çalışıyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:07
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WhatsApp'ta kişiler daha kolay engellenecek

WhatsApp'tan kişileri engellemek daha kolay olacak
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Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta mesaj yada aranma alınmak istenmeyen kullanıcıların engellenmesi daha kolay olacak.

WHATSAPP'A HIZLI ENGELLEME GELİYOR

WABetaInfo’nun son yazısına göre; WhatsApp kullanıcılarının daha kolay ve hızlı engelleme yapması için bir kısayolu üzerinde çalışıyor. WhatsApp engelleme kısayolu sayesinde kullanıcılar, kişinin profiline girmek zorunda kalmayacak. Yukarıda yer alan görselde de olduğu gibi artık sohbet listesinden istenmeyen kişiler engellenebilecek.

WhatsApp, kısayoldan engelleme konusunda açıklamalarda bulundu:

Küçük bir özellik olsa bile, sohbeti açmadan zaman kazanmamıza izin verdiğine inanıyoruz: Bu yeni özellik sayesinde, istenmeyen kişileri engellemek eskisinden daha kolay ve hızlı olacak. Özellikle tanımadığınız veya konuşmak istemediğiniz kişilerden çok sayıda mesaj alıyorsanız bu özelliğin çok işinize yarayacağını düşünüyoruz, bu sayede sohbet seçeneklerini açarak bu kişileri hızlı bir şekilde engelleyebilirsiniz. Şu anda, sohbet listesinden birden çok kişiyi aynı anda hızlı bir şekilde engellemeyi sağlayan bir özellik planlanmamıştır.

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