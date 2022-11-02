WhatsApp kullanıcıları dikkat! Mesajlarınız okunuyor olabilir. WhatsApp'ta bu ayarları yaparak güvende olabilrisiniz

WhatsApp kullanıcıları diğer uygulamalardan şüphe ettiği gibi WhatsApp'tan da şüphe ediyor. Çoğu kullanıcı mesajlarının güvende olduğunu düşünmediği gibi mesajlarının başkaları tarafından okunmasını da istemiyor.

Kullanıcıların bu tereddüdünü ortadan kaldırmak için WhatsApp konu hakkında çoktan güncelleme yaptı.

İŞTE WHATSAPP'TA MESAJLARIN GÜVENDE OLMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

- WhatsApp’ta “İki Adımlı Doğrulama” özelliğini aktif hale getirin

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; İlk bakışta “İki Adımlı Doğrulama” oldukça basit ve gereksiz gibi gelebilir. Ancak bazen en iyi çözümler en basit olanıdır. Bu özellik sayesinde WhatsApp, verilerinizle aranıza sizin belirlediğiniz altı haneli bir şifre koyar. Bu sayede bir kişi sim kartınıza ya da telefonunuza gelen SMS’e erişme şansı yakalasa bile parolayı girmeden uygulamanın kurulumunu tamamlayamaz. Özelliği aktif hale getirmek için uygulamanız gereken adımlar ise şu şekilde:

- WhatsApp uygulamasını açın

- Ayarlar menüsüne girin

- Hesap seçeneğine dokunun

- İki Adımlı Doğrulama kısmına girin

- Altı haneli kodunuzu oluşturun

- Bir aksilik yaşanması ihtimaline karşı e-posta adresinizi girin