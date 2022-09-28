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WhatsApp'ta sesli ve görüntülü konuşmaya link özelliği geliyor

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg resmi sosyal medya hesabından duyurdu. WhatsApp'taki sesli ve görüntülü konuşmaya link özelliği gelecek ve konuşan kişi sayısı 32'ye yükselecek.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:19
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WhatsApp'ta sesli ve görüntülü konuşma 32 kişiyle gerçekleştirilecek ve linkli olacak

WhatsApp'ta sesli ve görüntülü konuşmaya link özelliği geliyor
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WhatsApp’ın çatısı Meta’nın kararıyla birlikte gelen son güncellemelerle uygulamanın çok daha kullanışlı hale geldiği ortaya çıktı. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp aramalarını geliştiren yeni özellikler hakkında paylaşımda kendi resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Zuckerberg’in paylaşımında WhatsApp, sesli ve görüntülü görüşmelere linkle katılma özelliğini kullanıma sunulduğunu açıkladı. Zoom ve Google Meet gibi toplantı uygulamalarında linkle katılma özelliği mevcutken, yeni güncellemeyle birlikte artık WhatsApp’ta da benzer bir özellik kullanılabilecek.

32 KİŞİYE KADAR GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYA KATILABİLECEK

Bahsi edilen güncellemeden önce aramalar maksimum 8 kişi ile yapılmaktaydı. Zuckerberg’in paylaşımına göre artık WhatsApp üzerinden yapılan görüntülü aramalardaki kullanıcılar 32 kişiye kadar çıkabilecek. Henüz test aşamasında olan bu özellik, şirketlerin artık toplantılarını WhatsApp üzerinde yapabilmelerine imkân sunuyor.

WhatsApp aramalarına gelecek yeni özelliklerin ne zaman sunulacağı hakkında net bir tarih verilmedi. Tarihle birlikte diğer ayrıntılar da önümüzdeki günlerde netleşeceği bekleniyor.

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