WhatsApp'ta sohbet gizleme özelliği nasıl aktifleştirilir?

Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2025 / 13:58

WhatsApp, Meta AI özelliğini platforma eklemesiyle birlikte kullanıcı gizliliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, sohbetlerde “@Meta AI” komutunu kullandığında mesajlarının Meta’nın yapay zeka modeline iletildiğini öğrenince, bazı kişiler AI’nin mesaj içeriklerini okumasını istemiyor. Özellikle grup sohbetlerinde, yanlışlıkla AI’nin devreye girmesi, kullanıcılar arasında endişe yaratıyor.

Bu durum, WhatsApp kullanıcılarının “Meta AI’yi tamamen kapatabilir miyim?” sorusunu sormasına yol açtı. Temel WhatsApp işlevlerinden ödün vermeden AI’yi devre dışı bırakmanın yolları merak ediliyordu.

GELİŞMİŞ SOHBET GİZLİLİĞİ İLE KONTROL KULLANICININ ELİNDE

WhatsApp, Nisan 2025’te “Gelişmiş Sohbet Gizliliği” adlı bir özellik sundu. Bu seçenek sayesinde kullanıcılar, AI’nin belirli sohbetlerde devreye girmesini engelleyebiliyor. Özellikle grup sohbetlerinde, tüm katılımcılar – admin olmasalar dahi – AI etkileşimini kontrol edebiliyor.

Bu özellik aktif edildiğinde, “@Meta AI” komutları çalışmıyor ve sohbet mesajları AI’ye gönderilmiyor. Ayrıca fotoğraf ve videolar otomatik olarak galeriye kaydedilmiyor, sohbet geçmişi dışa aktarılamıyor. Böylece kullanıcılar, istenmeyen AI etkileşimlerini engelleyerek daha güvenli bir ortam yaratabiliyor.

SINIRLI AMA ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK ADIMI

Yine de bu yeni özellik, kullanıcıları tüm veri risklerinden korumuyor. Ekran görüntüleri ve mesajların iletilmesi hâlâ mümkün. Meta, hâlen isim, IP adresi ve son çevrimiçi bilgileri gibi metadataları kaydetmeye devam ediyor.

Gizlilik konusunda daha yüksek güvenlik arayan kullanıcılar, Signal veya Threema gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarını tercih edebiliyor. Ancak WhatsApp’ın getirdiği gizli “Gelişmiş Sohbet Gizliliği” düğmesi, kullanıcıların AI kontrolünü ellerine almasına ve sohbetlerde daha fazla mahremiyet sağlamasına imkan tanıyor.