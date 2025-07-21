WhatsApp'ta yeni dönem! Artık hepsi durumlarda görünecek

Meta, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta reklam gösterimini başlatmak için ilk adımı attı.

Beta kullanıcılarıyla test edilen yeni özellikle birlikte, WhatsApp’ın “Durum” bölümünde işletmelere ait sponsorlu içerikler de yer almaya başladı. Bu adımla birlikte uygulama, Instagram’daki reklam modeline benzer bir yapıya geçiş yapıyor.

DURUM BÖLÜMÜNE SPONSORLU PAYLAŞIMLAR GELİYOR

Kullanıcıların fotoğraf, video, sesli not ya da yazı paylaştığı “Durum” (Stories) alanı, artık yalnızca arkadaş güncellemelerini değil, aynı zamanda reklam içeriklerini de barındıracak. Özellik şu anda sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ediliyor ve 2.25.21.11 numaralı beta sürümde aktif durumda.

REKLAMLAR KİŞİYE ÖZEL GÖSTERİLECEK

Meta, WhatsApp'ta gösterilecek reklamların kullanıcının ilgi alanlarına göre uyarlanacağını duyurdu. Reklam hedeflemelerinde kullanıcının konumu (ülke/şehir), dili, takip ettiği kanallar ve uygulama içindeki reklamlarla olan etkileşimleri dikkate alınacak. Bu hedefleme sürecinde Meta, Hesap Merkezi üzerinden kullanıcıya reklam tercihlerini değiştirme hakkı da sunuyor.

WhatsApp’ın kurucuları daha önce reklam fikrine kesin bir dille karşı çıkmış olsa da, Meta’nın bu konudaki planları yıllardır gündemdeydi.

2020 yılında geçici olarak askıya alınan reklam planları, WhatsApp Başkanı Will Cathcart’ın 2023’te yaptığı açıklamayla tekrar doğrulanmıştı. Meta, geçtiğimiz yıl reklam gelirlerinden 160 milyar dolardan fazla kazanç elde etti.

GİZLİLİK KONUSUNDA GÜVENCE

Meta, kullanıcıların gizliliğini koruyacağına dair güvence verdi. Şirket, telefon numaralarının reklam verenlerle paylaşılmayacağını ve mesajlar, aramalar ya da grupların reklam amaçlı kullanılmayacağını açıkladı.