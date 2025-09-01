WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numarasına elveda!

WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artırmak ve iletişim seçeneklerini genişletmek için, diğer mesajlaşma platformları gibi yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Popüler uygulama, Android beta sürümünde keşfedilen son özellikle yeni bir döneme adım atıyor.

WHATSAPP’IN YENİ ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp, Google Play Beta Programı ile Android için yeni bir güncelleme yayınladı ve sürümü 2.25.24.22’ye yükseltti. Bu güncelleme, kullanıcıların başkalarını kullanıcı adlarıyla arayarak bulmasını ve iletişim kurmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

WABetaInfo, daha önce iOS için WhatsApp beta 25.17.10.70 sürümünde telefon numarası gizliliği için kullanıcı adı seçme özelliğinin geliştirildiğini ve bu özelliğin kullanıcıların benzersiz bir kimlik oluşturmasına olanak tanıyacağını belirtmişti. Şimdi ise WhatsApp’ın kullanıcı adı arama işlevine odaklandığı görülüyor.

Kaynak, Android için WhatsApp beta 2.25.24.22 sürümünün ardından, uygulamanın kullanıcıların birbirini kullanıcı adlarıyla bulmasını ve bağlanmasını sağlayacak bir özellik geliştirdiğini keşfetti.

WHATSAPP’TA KULLANICI ADI DÖNEMİ

Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, WhatsApp, kullanıcıların başkalarını kullanıcı adlarıyla arayabileceği bir özelliği test ediyor ve ileride yayınlamayı planlıyor. Sohbetler sekmesindeki “kayan eylem düğmesi” ile kişi ve grup listesi açılacak. Arama çubuğuna yazılan kullanıcı adıyla WhatsApp sisteminde ilgili hesap aranacak. Eğer eşleşen bir hesap bulunursa, bu hesap arama sonuçlarında görünecek. Kullanıcının gizlilik ayarlarına bağlı olarak profil fotoğrafı da gösterilebilir. Örneğin, profil fotoğrafı “Herkes” olarak ayarlanmışsa, bu fotoğraf arama yapanlar tarafından görülebilecek.

TELEFON NUMARASI GEREKMEDEN İLETİŞİM

Arama sonuçları geldiğinde, telefon numarası paylaşmadan doğrudan sohbet başlatılabilecek. Bu şekilde başlayan tüm sohbetler uçtan uca şifreli olacak; yani mesajlar ve aramalar sadece ilgili taraflar arasında güvenli ve özel kalacak. Kullanıcılar, medya, sesli mesaj ve belge gönderimi gibi normal sohbet özelliklerini kullanabilecek. Bu sohbetler, diğer konuşmalarla birlikte Sohbetler sekmesinde yer alacak.

HESABI GİZLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Kaynağa göre, bir hesabı arama sonuçlarından gizlemek mümkün olmayacak. Ancak kullanıcı adını paylaşmak isteyip istenmeyen mesajlardan çekinenler, isteğe bağlı bir “kullanıcı adı anahtarı” etkinleştirebilecek. Bu anahtar, ilk mesajlar için bir şifre gibi çalışacak. Mesaj gönderen kişi bu anahtarı bilmiyorsa iletişim kuramayacak. Bu, kullanıcılara kimin kendilerine ulaşabileceği konusunda ek kontrol ve güvenlik sağlayacak.

SİSTEM İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Kullanıcılar, yalnızca rehberlerindeki kişilerle sınırlı kalmadan başka ülkelerdeki insanlara da kullanıcı adıyla ulaşabilecek. Kullanıcı adı sistemi isteğe bağlı olacak; isteyenler sadece telefon numarasıyla WhatsApp kullanmaya devam edebilecek. Ancak kullanıcı adı belirleyenler, numara paylaşmadan arkadaşlar, iş arkadaşları veya yeni kişilerle kolayca bağlantı kurabilecek.

KÖTÜYE KULLANIMA KARŞI CEZA

Kaynağa göre WhatsApp, kullanıcı adı sisteminin kötüye kullanılmasını önlemek için spam korumaları ekliyor. Örneğin, sistem, çok sayıda kullanıcıya mesaj gönderme veya rapor alma gibi şüpheli davranışları tespit ederse, mevcut Hizmet Şartları devreye girecek. Spam veya kötüye kullanım yapan hesaplar kısıtlanabilecek ya da cezalandırılabilecek. Böylece platform, tüm kullanıcılar için güvenli kalmaya devam edecek.

Kullanıcı adlarıyla başkalarını bulmayı ve bağlantı kurmayı sağlayan bu özellik henüz geliştirme aşamasında. Özelliğin gelecek bir güncellemeyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.