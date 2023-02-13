WhatsApp kullanıcıları dikkat! Kendilerini depremzede gibi gösterip dolandırıyorlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 10 kent birden yıkılmış, güncel rakamlara göre 30 bine yakın insan kaybetmişti.

Binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından Whatsapp dolandırıcıları da yeni yöntemler geliştirmeye ve insanların iyi niyetini suistimal etmeye başladı.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, özellikle WhatsApp gruplarında paylaşılan linklere dikkat çekti.

Eraslan, “Dolandırıcılar üç farklı yöntem denedi. Birinci yöntemde dolandırıcılar yardıma ihtiyacı olan bir depremzedeymiş gibi yapıp insanlardan yardım istedi. Biz buna ‘oltalama’ yöntemi diyoruz. Yardım talep ederken bir link gönderdiler. Bu linklerin WhatsApp gruplarında çokça paylaşıldığını gördük. Akraba, iş, apartman gruplarında bu linkler paylaşıldı. Tıkladığınızda ise telefonunuzdaki tüm bilgileri görebilen fidye yazılım telefonları ele geçirdi. İnsanlar hızlı olmak için, ihtiyaçlara bir çare olmak adına çırpınırken bu ahlaksızların tuzaklarına düştü" ifadelerini kullandı.

İkinci yol olarak sahte sitelerin kurulduğunu belirten Eraslan, “İsmi devletin resmi internet sitelerine benzer isimlerle dolandırıcı siteler kurdular. O sitelere girdiğinizde de telefonunuza zararlı yazılımlar yükleniyor” değerlendirmesini yaptı. Bir diğer yöntem ise ihtiyacı olmayan kişilerin IBAN adreslerini ihtiyaç sahibiymiş gibi yaygınlaştırması oldu. Eraslan, “Örneğin İzmir’de, İstanbul’da yaşayan; depremzede olmayan birisi ‘evimi kaybettim’ deyip IBAN’ını yolluyor, herkes güvenip, para gönderiyor. Bu dönemde gruplarda o kadar çok IBAN adresi paylaşıldı ki maalesef ihtiyacı olan ve olmayan birbirine karıştı” dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İÇİN ÖNERİLER

-Tanıdık olmayan, referanssız WhatsApp gruplarına girmeyin.

-Telefonlarınızın güvenlik duvarlarını aktive edin, şifreleri güvenlikli hale getirin, antivirüs programlarınızı güncelleyin.

-Genel kullanıma açık wi-fi hatlarından banka hesaplarınıza girmeyin.

-Dijital dolandırıcıların en sevdiği ortamdayız. Sahte kripto para hesaplarına karşı dikkatli olun.

-Devlet kurumlarının açıklamalarını iyi dinlemek, yaptığımız yardımların doğru yere gideceğinden emin olmamız lazım.