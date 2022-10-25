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WhatsApp'ta geçen yıldan sonra en büyük erişim sorunu yaşandı: 2 buçuk saat uygulama kullanılamadı

Bugün sabah saat 9.55'te başlayan WhatsApp kesintisi sona erdi. Kullanıcılar en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasına erişim sağlayabildi. Tam 2 buçuk saat süren kesintinin geçen yıldan sonra en büyük erişim sorununu yaşadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:54
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WhatsApp'taki erişim sorunu düzeldi

WhatsApp'ta geçen yıldan sonra en büyük erişim sorunu yaşandı: 2 buçuk saat uygulama kullanılamadı
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WhatsAp'ın çatı şirketi Meta, WhatsApp'taki erişim sorununu çözdü. Yaklaşık iki saat süren kesinti sonrasında mesajlar iletilmeye başlandı. İletim hızı normal zamanlarına göre biraz yavaş olsa da uygulamanın genel anlamda düzeldiği ifade edildi.

Geçen yıl Instagram, Messenger, Oculus ve Facebook'u da etkileyen büyük kesintiden bu yana ilk büyük WhatsApp kesintisi olduğu ortaya çıktı. 2021 yılında yaşanan erişim sorunun 6 saat sürdüğü bilinmektedir.

Meta tarafından geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda, büyük kesintinin internet trafiğini sunucularına yönlendiren sistemde yaşanan dahili bir hatadan kaynaklandığını inandıkları ifade edilmişti.

Instagram ve Facebook'ta da erişim sorunları yaşanmıştı. Bu kez Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanmadı.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde (09:55) WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşandı. İnternet sitelerinde en çok arananlar arasında "WhatsApp çöktü mü?" sorusu yer aldı.

Twitter gündeminin birinci sırasında #WhatsApp yer aldı.

Meta sözcüsü Joshua Breckman The Verge'e yaptığı ilk açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk herkes için geri yüklemek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Downdetector'da da, sabahın erken saatlerinden itibaren kesinti yaşandığı görüldü. Üstelik sorunun Dünya genelinde yaşandığı rapor edildi.

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