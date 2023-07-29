Whatsapp’taki şaka ve dedikodu başlarını yaktı

İzmir'de yaşanan olayda Belma Ateş, Başka bir esnaf arkadaşının telefonundan arkadaşlarının şaka amaçlı kurdukları Whatsapp grubundaki mesajları okudu. Mesajlarda esnaf arkadaşı Volkan Y.'nin kendisinin izni olmadan fotoğraflarını paylaşıp hakaretler ettiğini görünce çılgına döndü. Konuşmaların ekran görüntüsünü alan Belma Ateş savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"BUNLARIN EN BÜYÜK ÇILGINLIĞI ÇIRILÇIPLAK KAFTANLA KOŞMAK OLUR"

Kardeşiyle olan fotoğrafının altına 'Bunların en büyük çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak olur' yazıldığını gören Ateş, siyasetçi Deniz Baykal ile anı olarak çektirdiği bir fotoğrafın da grupta, 'Deniz Baykal'ın kaseti kimleydi?' yazısıyla paylaşıldığını gördü. Karşılaştığı mesajlar nedeniyle hayrete düşen Ateş şikayetçi oldu. Ateş, şikayet dilekçesine WhatsApp grubundaki yazışmaların ve paylaşılan fotoğrafların ekran görüntülerini de ekledi.

Volkan Y. (38) Hakkında 'zincirleme biçimde yazılı bir ileti ile hakaret' ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkim görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.