13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

WhatsApp'taki sohbetler artık iki cihazda görünecek. 'Kiminle konuşuyorsun' sorusu tarih oluyor

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından WhatsApp yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. İddialara göre artık bir telefondaki konuşmalar ikinci bir telefonda eş zamanlı olarak görüntülenebilecek.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 07:28
Takip Et

WhatsApp'taki sohbetler artık çift cihazda görünecek

WhatsApp'taki sohbetler artık iki cihazda görünecek. 'Kiminle konuşuyorsun' sorusu tarih oluyor
+
Aa
-

WhatsApp, kullanıcıların bir hesabı başka bir hesaba bağlamaya olanak sağlayan “eşlik modu” 2022’de tanıtılmıştı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre özellik, WhatsApp 2.23.8.2 veya daha yenisine sahip tüm Android beta test kullanıcıları için kullanılabiliyor.

WhatsApp’ın kullanıcılara sunmaya hazırlandığı eşlik modu, çoklu cihaz desteğinin bir uzantısı olarak görülüyor. Böylece kullanıcıların, kolay sohbet erişimi için WhatsApp hesabını başka bir telefona bağlamaya olanak sağlıyor. Bu özellik, ana cihazda aktif bir internet bağlantısı olmasa da kullanılabiliyor.

AYNI ANDA İKİ TELEFONDA TEK BİR WHATSAPP MESAJI

Şu andan itibaren eşlik modu Android beta kullanıcıları için mevcut hale geldi. İkincil bir Android cihazı bağlamaya izin veriyor. Özelliği denemek için kullanıcıların ikincil Android telefonlarına WhatsApp Messenger veya Business uygulamasının beta sürümlerini indirmeleri gerekiyor.

Uygulamayı birincil telefonda çalıştırırken uygulamada “Bir cihazı bağla” seçeneğini seçilebilir. Sonra Ayarlar’a gidip Bağlı Cihazlar’a girilir. İkincil telefonun ekranından bir QR kodu taramak işlemi sonrasında iki cihazı birbirine bağlanır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
3
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
4
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
6
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
7
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Freddy Kasırgası 1000 can aldı. Ülkede yıkılmadık yer kalmadı
﻿Freddy Kasırgası 1000 can aldı. Ülkede yıkılmadık yer kalmadı
﻿Freddy Kasırgası 1000 can aldı. Ülkede yıkılmadık yer kalmadı
﻿Ara tatil yarın başlıyor
﻿Ara tatil yarın başlıyor
﻿Ara tatil yarın başlıyor
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Yağışlar iyi geldi. İstanbul'un barajları son altı ayın zirvesinde
﻿Yağışlar iyi geldi. İstanbul'un barajları son altı ayın zirvesinde
﻿Yağışlar iyi geldi. İstanbul'un barajları son altı ayın zirvesinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.