WhatsApp'taki sohbetler artık iki cihazda görünecek. 'Kiminle konuşuyorsun' sorusu tarih oluyor

WhatsApp, kullanıcıların bir hesabı başka bir hesaba bağlamaya olanak sağlayan “eşlik modu” 2022’de tanıtılmıştı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre özellik, WhatsApp 2.23.8.2 veya daha yenisine sahip tüm Android beta test kullanıcıları için kullanılabiliyor.

WhatsApp’ın kullanıcılara sunmaya hazırlandığı eşlik modu, çoklu cihaz desteğinin bir uzantısı olarak görülüyor. Böylece kullanıcıların, kolay sohbet erişimi için WhatsApp hesabını başka bir telefona bağlamaya olanak sağlıyor. Bu özellik, ana cihazda aktif bir internet bağlantısı olmasa da kullanılabiliyor.

AYNI ANDA İKİ TELEFONDA TEK BİR WHATSAPP MESAJI

Şu andan itibaren eşlik modu Android beta kullanıcıları için mevcut hale geldi. İkincil bir Android cihazı bağlamaya izin veriyor. Özelliği denemek için kullanıcıların ikincil Android telefonlarına WhatsApp Messenger veya Business uygulamasının beta sürümlerini indirmeleri gerekiyor.

Uygulamayı birincil telefonda çalıştırırken uygulamada “Bir cihazı bağla” seçeneğini seçilebilir. Sonra Ayarlar’a gidip Bağlı Cihazlar’a girilir. İkincil telefonun ekranından bir QR kodu taramak işlemi sonrasında iki cihazı birbirine bağlanır.