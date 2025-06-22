WhatsApp’tan beklenmedik ‘yapay zeka’ adımı!



Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan teknoloji severleri memnun edecek bir adım geldi.

Android platformunda gerçekleştirilen i son beta güncellemesinin ardından yapay zeka tabanlı yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. “Writing Help” (Yazma Yardımı) adı verilen bu yenilik, kullanıcıların mesajlarını uygulama içinden yapay zeka desteğiyle düzenlemesine olanak tanıyor.

ÖZEL BİR SİSTEMLE ÇALIŞIYOR

Özellik, WhatsApp’ın mevcut sohbet deneyimine doğrudan entegre ediliyor ve mesaj içeriklerinin cihazdan dışarı çıkmadan işlenmesini sağlayan özel bir sistemle çalışıyor. Yeni özellik, Meta AI ve WhatsApp tarafından geliştirilen Özel İşleme altyapısına dayanıyor.