Whatsapp’tan devrim gibi yenilik! Sinir bozan özelliğe son

WhatsApp’ın Android için en son beta sürümünde test ettiği yeni gizlilik özelliği, gönderilen medya dosyalarının karşı tarafın cihazına otomatik olarak kaydedilmesini engelledi.

WhatsApp’ta alınan her fotoğraf, video veya dosya otomatik olarak telefona kaydediliyor ve bu durum birçok kullanıcı için depolama sorununa yol açtı. Yeni özellikle birlikte, bu ayarın tamamen sizin kontrolünüzde olacağının altı çizildi.

Gönderdiğiniz medya dosyalarının kaydedilip kaydedilmeyeceğine kararının siz de olacağı ifade edildi.

KAYBOLAN MESAJLAR GİBİ ÇALIŞACAK

Yeni özellik, WhatsApp’ın “kaybolan mesajlar” sistemine benzer bir mantıkla işleyeceğinin altı çizildi.

Normal mesajlar ve bu mesajlara bağlı medya dosyaları, karşı tarafın cihazına otomatik olarak kaydedilmeyeceği bildirildi. Böylece hem gizlilik artacak hem de telefonların depolama alanı rahat bir nefes alacağının altı çizildi.

SOHBET GEÇMİŞİNE KİLİT, META AI’YE VEDA

Bu yenilik, gizliliği bir adım öteye taşıyor. “Gelişmiş sohbet gizliliği” ayarını etkinleştiren kullanıcılar, sohbet geçmişlerini dışa aktaramayacak. Ancak mesajların yönlendirilmesi hâlâ mümkün olacak. Öte yandan, bu özelliği kullanan sohbetlerde Meta AI gibi yapay zeka araçları devre dışı kalacak. WhatsApp, özelliği geliştirirken daha fazla yenilik eklemeyi de planladı.

NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

WhatsApp’ın yeni gizlilik özelliği henüz geliştirme aşamasında ve hemen kullanıma sunulmayacak. Ancak yayınlandığında, kullanıcılar bu özelliği isteğe bağlı olarak aktive edebilecek.

Beta testlerinin tamamlanmasıyla birlikte, WhatsApp’ın milyonlarca kullanıcısına daha fazla kontrol ve gizlilik sunması bekleniyor.

WHATSAPP KULLANICILARININ SESİ DUYULDU!

Bu yenilik, WhatsApp’ın kullanıcı odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Medya dosyalarının otomatik kaydedilmesi sorununa veda edileceği bildirildi.

WhatsApp, 2025’te gizlilik ve kullanım kolaylığında çıtayı yükseltiyor!