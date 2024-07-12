WhatsApp'tan gelen sesli mesajları artık dinlemek zorunda kalmayacaksınız. Efsane özellik geliyor

WhatsApp, Android 2.24.15.5 Beta güncellemesi ile sesli mesajların metne dönüştürülmesine yönelik yeni bir özellik sunmaya başladığını duyurdu.

Bu yenilik, özellikle engelli kullanıcılar ve sesli mesaj dinlemek istemeyenler için tasarlandı. Kullanıcılar, sesli mesajların metin transkripsiyonunu etkinleştirerek, gelen ve giden mesajları daha kolay bir şekilde yönetebilecek.

ÖZELLİĞİ KULLANMAK İSTEYENLER EK BİR UYGULAMA PAKETİ İNDİRECEK

Yeni özellik şu anda yalnızca belirli ülkelerde erişilebilir durumda ve kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için ek bir uygulama paketi indirmesi gerekiyor. Bu paket, kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla cihazda yerel olarak kurulum sağlıyor.

Dönüşüm işlemi tamamen uygulama içinde gerçekleşecek ve bu sayede kullanıcılar, işitme engelli bireyler ile gürültülü ortamlarda mesajları rahatlıkla okuyabilecek.

İlk aşamada İngilizce, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe dillerini destekleyen bu özellik, Türkçe’nin de eklenmesiyle genişletilecek.

Ayrıca, ilerleyen dönemlerde çeviri işlevinin de entegrasyonunun yapılacağı iddia edildi.