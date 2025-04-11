WhatsApp'tan önemli güncelleme: Bu telefonlarda artık çalışmayacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'tan önemli güncelleme: Bu telefonlarda artık çalışmayacak!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, 1 Mayıs 2025'ten itibaren bazı eski model telefonlarda çalışmayacağını duyurdu.

İşte desteklenmeyecek cihazların listesi...

SON KULLANIM TARİHİ BELLİ OLDU
WhatsApp'ın resmi açıklamasına göre, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren belirli işletim sistemi sürümlerinin altında kalan cihazlar uygulamayı kullanamayacak. Bu karar, güvenlik ve performans iyileştirmeleri nedeniyle alındı.

DESTEĞİ SONA ERECEK CİHAZLAR
• iPhone 5 ve 5C
• iPhone 6 serisi
• Samsung Galaxy Ace Plus
• Samsung Galaxy Note 3 serisi

iOS tarafında yalnızca iOS 15.1 ve üzeri sürümler desteklenmeye devam ederken, Android kullanıcıları da benzer kısıtlamalarla karşılaşacak. Kullanıcıların uygulamaya erişebilmek için güncel cihazlara geçiş yapmaları gerekecek.

WhatsApp yetkilileri, bu değişikliğin "kullanıcı güvenliğini artırmak ve daha iyi bir deneyim sunmak" amacıyla yapıldığını belirtti. Eski model telefon kullanıcılarının yeni bir cihaza geçiş yapmaları öneriliyor.

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