WhatsApp'tan önemli güncelleme: Bu telefonlarda artık çalışmayacak!

İşte desteklenmeyecek cihazların listesi...

SON KULLANIM TARİHİ BELLİ OLDU

WhatsApp'ın resmi açıklamasına göre, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren belirli işletim sistemi sürümlerinin altında kalan cihazlar uygulamayı kullanamayacak. Bu karar, güvenlik ve performans iyileştirmeleri nedeniyle alındı.

DESTEĞİ SONA ERECEK CİHAZLAR

• iPhone 5 ve 5C

• iPhone 6 serisi

• Samsung Galaxy Ace Plus

• Samsung Galaxy Note 3 serisi

iOS tarafında yalnızca iOS 15.1 ve üzeri sürümler desteklenmeye devam ederken, Android kullanıcıları da benzer kısıtlamalarla karşılaşacak. Kullanıcıların uygulamaya erişebilmek için güncel cihazlara geçiş yapmaları gerekecek.

WhatsApp yetkilileri, bu değişikliğin "kullanıcı güvenliğini artırmak ve daha iyi bir deneyim sunmak" amacıyla yapıldığını belirtti. Eski model telefon kullanıcılarının yeni bir cihaza geçiş yapmaları öneriliyor.