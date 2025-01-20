WhatsApp'tan ulaşamayıp yedek anahtarla eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Kaynak: İHA

Antalya’da, bir süredir WhatsApp grubundan cevap alamayan Belarus vatandaşı 54 yaşındaki Siarhei Budnik, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir arkadaşlarının ve yurt dışında bulunan eşinin WhatsApp gruplarından mesajlarına cevap vermeyen Siarhei Budnik’i merak eden arkadaşları şahsın ikametine geldi. Kapıyı çalan ancak cevap alamayan arkadaşları yedek anahtar ile ikamete girdiklerinde Budnik’i odada koltuk üzerinde hareketsiz ve kanlar içerisinde buldu.

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Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Belarus vatandaşı Siarhei Budnik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Siroz hastası olan Budnik ile arkadaşlarının en son 12 Ocak tarihinde görüştüğü öğrenilirken savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Siarhei Budnik’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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