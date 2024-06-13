WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak

WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü alma işlemini engelleyecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

1/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 1

WABetaInfo'nun raporuna göre, WhatsApp yeni bir özellik üzerinde araştırmalar yapılır.

2/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 2

Gelen bilgilere göre, kullanıcı gizliliğini artırmayı hedefleyen bir özellik üzerinde testler yapılıyor.

3/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 3

Gelecek yeni önlemle kullanıcıların diğer kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerini almasını engelleyecek.

4/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 4

Özellik henüz yayınlanmamış olsa da şimdiden gündem oldu.

5/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 5

WhatsApp beta sürümünü kullanan bazı iOS kullanıcılarına sunulduğu da ileri sürüldü.

6/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 6

Önceki beta sürümlerini kullanan bazı test kullanıcıları da bu özelliğe erişebiliyor.

7/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 7

Profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalıştığınızda, görüntülenen uyarı mesajında "WhatsApp'ta herkesin gizliliğini korumak için ekran görüntüsü alımı engellendi” yazıyor.

8/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 8

Bu henüz yayınlanmayan özellik, kişilerin profil fotoğraflarının izinsiz kullanımını tamamen engellemese de azaltabilir.

9/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 9
10/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 10
11/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 11
12/12
WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak 12
Bunlar da İlginizi Çekebilir
iOS 18'de uydu dönemi resmen başladı. İşte yeni sürümde öne çıkan özellikler
iOS 18'de uydu dönemi resmen başladı. İşte yeni sürümde öne çıkan özellikler
iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu
iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu
Google geçmişinizi silecek
Google geçmişinizi silecek
Yapay zekaya ilgi çok kullanan yok
Yapay zekaya ilgi çok kullanan yok
Elon Musk ortalığı karıştırdı. Instagram ve Tiktok'a rakip olacak
Elon Musk ortalığı karıştırdı. Instagram ve Tiktok'a rakip olacak
YouTube harekete geçti. Resmen yasaklandı
YouTube harekete geçti. Resmen yasaklandı