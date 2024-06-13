WhatsApp’tan yeni karar. artık yapılamayacak

WABetaInfo'nun raporuna göre, WhatsApp yeni bir özellik üzerinde araştırmalar yapılır.
Gelen bilgilere göre, kullanıcı gizliliğini artırmayı hedefleyen bir özellik üzerinde testler yapılıyor.
Gelecek yeni önlemle kullanıcıların diğer kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerini almasını engelleyecek.
Özellik henüz yayınlanmamış olsa da şimdiden gündem oldu.
WhatsApp beta sürümünü kullanan bazı iOS kullanıcılarına sunulduğu da ileri sürüldü.
Önceki beta sürümlerini kullanan bazı test kullanıcıları da bu özelliğe erişebiliyor.
Profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalıştığınızda, görüntülenen uyarı mesajında "WhatsApp'ta herkesin gizliliğini korumak için ekran görüntüsü alımı engellendi” yazıyor.
Bu henüz yayınlanmayan özellik, kişilerin profil fotoğraflarının izinsiz kullanımını tamamen engellemese de azaltabilir.