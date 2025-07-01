WhatsApp'tan yeni özellik Belgeleri dönüştürmek için tek dokunuş yeterli olacak!

Meta, Android kullanıcılarına yönelik kullanıma sunacağı WhatsApp’a belge tarama özelliği getirmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yeni özelliği henüz beta kullanıcılarına açtı. Bu özellik sayesinde fiziksel belgelerin fotoğrafını çekerek bu belgeleri hiçbir ek aracı kullanmaksızın PDF formatına dönüştürebilecek.

Belge tarama özelliği iki farklı modla ile birlikte kullanılabiliyor;

Manuel modda kullanıcılar belgeyi konumlandırma ve ışık ayarlarını kendileri yapabiliyor. Otomatik mod ise belgeyi algılayıp taramayı kendiliğinden tamamlıyor. Tarama işlemi bittiğinde belge otomatik olarak PDF’ye dönüştürülüyor ve WhatsApp üzerinden kolayca gönderilebiliyor. Üstelik tüm bu işlemler cihaz içinde gerçekleştiği için veriler dışarıya aktarılmadan korunmuş oluyor.