WhatsApp'tan yeni özellik! Artık belge taraması daha kolay olacak

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, bu yenilik ilk olarak WhatsApp'ın iOS sürümünün son betasında gözlemlendi. Şu anda test aşamasında olan bu özellik, doğrudan uygulama içinden kameranızı kullanarak dosya taramanıza olanak tanıyor.

DOSYA EKLEME KISMINDAN TARAMA YAPILABİLECEK

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, dosya tarama işleminin nasıl çalıştığını gösteriyor. Sohbetlerdeki dosya ekleme kısmına "Dosya tara" seçeneği eklenecek. Bu seçeneğe tıklayarak, kameranızla dosyaları hızlı bir şekilde tarayıp, dosya formatında sohbetinizdeki kişiye gönderebileceksiniz.

WhatsApp'ın dosya tarama özelliğinin ne zaman herkese açılacağı belirsizliğini koruyor.