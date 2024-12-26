WhatsApp'tan yeni özellik! Artık belge taraması daha kolay olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'tan yeni özellik! Artık belge taraması daha kolay olacak

WhatsApp, bu kez herkesin işine yarayacak bir yenilik getiriyor. Artık dosya ekleme bölümünden dosya tarama özelliğine de erişebileceksiniz. Bu sayede bir dokümanı kolaylıkla tarayıp anında karşı tarafa iletmek mümkün olacak. Özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı belli değil.

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, bu yenilik ilk olarak WhatsApp'ın iOS sürümünün son betasında gözlemlendi. Şu anda test aşamasında olan bu özellik, doğrudan uygulama içinden kameranızı kullanarak dosya taramanıza olanak tanıyor.

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DOSYA EKLEME KISMINDAN TARAMA YAPILABİLECEK

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, dosya tarama işleminin nasıl çalıştığını gösteriyor. Sohbetlerdeki dosya ekleme kısmına "Dosya tara" seçeneği eklenecek. Bu seçeneğe tıklayarak, kameranızla dosyaları hızlı bir şekilde tarayıp, dosya formatında sohbetinizdeki kişiye gönderebileceksiniz.

WhatsApp'ın dosya tarama özelliğinin ne zaman herkese açılacağı belirsizliğini koruyor.

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