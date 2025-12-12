Dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan WhatsApp, yıl sonu telaşına girmeden önce devreye soktuğu bu paketle, özellikle bayram ve kutlama dönemlerindeki yoğun trafiği kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni özellikler, günlük sohbetlerden grup etkileşimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

CEVAPSIZ ARAMALAR İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE SESLİ NOTLAR

Platformun resmi açıklamalarına göre, en dikkat çeken yeniliklerden biri cevapsız çağrılara yönelik. Eğer aradığınız kişi hattı meşgul tutmazsa, doğrudan sesli veya görüntülü bir not kaydederek mesajınızı iletebiliyorsunuz. Karşı taraf, çağrı tipine bağlı olarak bu kaydı sonradan oynatabiliyor veya görüntüleyebiliyor.

Yetkililer, bu yeniliğin geleneksel sesli mesajları gölgede bırakabileceğini vurguluyor.

SOHBET AKIŞINI BOZMADAN ANLIK TEPKİLER

Sesli görüşmelerde sunulan yeni emojiler ve ifadeler, konuşmayı kesmeden hızlı yanıtlar vermeyi sağlıyor. Artık bir sesli sohbet esnasında "merhaba" gibi basit selamlar anında paylaşılabiliyor.

Grup video çağrılarında ise "aktif konuşmacı" modu aktifleşiyor. Konuşan birey, otomatik olarak ekranda büyütülerek herkesin dikkatini topluyor ve izlemeyi daha verimli kılıyor.

Meta AI ile Görseller ve Animasyonlar GelişiyorMeta AI entegrasyonu da önemli ölçüde genişletildi.

Görsel oluşturma aracı, Midjourney ve Flux gibi gelişmiş modellerle güçlendirildi. Bu sayede kullanıcılar, yılbaşı kartları, kutlama mesajları veya durum güncellemeleri için yüksek kaliteli görüntüler üretebilecek.

Ek olarak, Meta AI ile yüklenen fotoğraflar animasyona çevrilerek kısa kliplere dönüştürülebiliyor, paylaşım seçeneklerini artırıyor.

MASAÜSTÜ KULLANICILARINA ÖZEL DOSYA YÖNETİMİ

Bilgisayar kullanıcıları için tanıtılan yeni medya paneli, tüm konuşmalardaki evrakları, linkleri ve resimleri tek bir sekmede birleştiriyor. WhatsApp, Mac, Windows ve tarayıcı sürümlerinde arama işlemini büyük ölçüde hızlandırdığını belirtiyor.

Bağlantı önizlemeleri de revize edildi. Uzun web adresleri kısaltılarak sohbetin doğal akışı korunuyor ve okunabilirlik artırılıyor.

DURUMLAR VE KANALLAR İÇİN ETKİLEŞİMLİ YENİLİKLER

Durum paylaşımlarına dahil edilen taze sticker'lar, şarkı alıntıları, yanıt alınabilen sorgular ve tıklanabilir unsurlarla yaratıcılığı teşvik ediyor.

Kanallar tarafında ise "soru-cevap" işlevi eklendi. Yöneticiler, takipçileriyle anlık geri bildirimler toplayarak daha dinamik bir iletişim ağı kurabilecek.

WhatsApp'ın bu güncellemeleri, yılbaşı trafiğinde sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçladı.