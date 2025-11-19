Kripto para alım satım platformlarında işleyişi kolaylaştırmak, kullanıcılara işlem ve sadakat avantajları sunmak için tasarlanan yerel kripto para birimlerinin kırdığı rekorlara yenisi eklendi. Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından WhiteBIT’in yerel kripto para birimi WBT, kasım ayının başında 55,45 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. WhiteBIT Coin (WBT), bu yükselişle piyasa değerini 11,2 milyar dolara taşıdı.

%2.800 DEĞER KAZANDI, EN İYİ 20 ARASINA YERLEŞTİ

2022 ortalarında birim fiyatı 1,90 dolardan piyasaya sürülen WhiteBIT Coin, ilk arzından bu yana %2.800’ün üzerinde değer kazandı. Siber güvenlik sertifikasyon platformu CER.live tarafından paylaşılan listede, tüm güvenlik kriterlerinden tam not alarak AAA derecelendirmesine ulaşan ve dünyanın en güvenli kripto para borsaları arasında sayılan WhiteBIT’in yerel coin’i olan WBT, 13 Kasım sabahı CoinGecko verilerine göre yalnızca son 30 günde %30'un üzerinde değer kazandı. WhiteBIT Coin, yükseliş trendiyle tüm zamanların rekorunu kırarak kripto veri sağlayıcısı CoinGecko’nun hazırladığı ve piyasa değerine göre en büyük kripto paraları sıraladığı listede 16. sıraya kadar yükseldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT Group’un Kurucusu ve Başkanı Volodymyr Nosov, “WBT, teknolojik yenilik, gerçek değer ve aktif topluluk desteğini bir araya getiriyor. Coin için sürdürülebilir talebi garanti altına almak ve istikrarlı büyümesine katkıda bulunmak amacıyla esnek bir iş stratejisi ve etkili bir pazarlama tasarladık. Ancak şeffaflık da en az bunun kadar önemli: yüksek güvenlik, düzenlemelere tam uyum ve operasyonların tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmesi bizim için temel bir öncelik” dedi.

SERT HAREKETLER YERİNE İSTİKRARLI BÜYÜME

WBT’nin 2025 içindeki en büyük yukarı yönlü fiyat hareketi, WhiteBIT’in İtalya'nın en önemli futbol kulüplerinden biri olan Juventus ile yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası geldi. Anlaşma kapsamında WhiteBIT, kulübün resmi kripto para borsası ortağı oldu. Haziran 2025'e güçlü bir yükselişle başlayan WBT, WhiteBIT logosunu Juventus formalarına taşıyan bu anlaşmanın duyurulduğu gün %30’un üzerinde değer kazanarak ilk kez 50 doların üzerine çıktı. Sert fiyat hareketleriyle öne çıkan kripto para piyasalarında WBT, diğer birçok kripto para biriminin aksine, ilk günden bu yana büyük düşüşler yerine istikrarlı ve yatay bir büyüme kaydetti.

WhiteBIT Group’un Kurucusu ve Başkanı Volodymyr Nosov, WBT Coin'in istikrarlı yükselişinde, WhiteBIT'in teknoloji gücünü zincir üstüne taşıyan ve web3 geliştiricileri için düşük maliyetli, hızlı ve güvenli bir Ethereum sanal makine (EVM) blokzinciri platformu sunan Whitechain’in etkisine de dikkat çekti.

WBT COIN, WHITEBIT TR’DE ALINIP SATILABİLİYOR

WhiteBIT kullanıcılarına launchpad'lere katılma, piyasa yapıcı indirimlerinden yararlanma gibi avantajlar sunan WBT’nin WhiteBIT TR üzerinden alınıp satılabildiğine vurgu yapan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “Topluluk desteğiyle büyüyen, bir ekosisteme güç veren WBT, Kasım 2025’te kaydettiği yeni rekorlarla yatırımcısının yüzünü güldürdü. WhiteBIT TR olarak WhiteBIT’in küresel vizyonunu Türkiye pazarına taşıyor, WBT gibi kullanıcı deneyimini iyileştiren potansiyel fırsatları Türkiye’deki kripto yatırımcılarıyla buluşturuyoruz. Bugün hesap açan ve hesabını doğrulayan kullanıcılar, anında WBT alıp satmaya başlayabiliyor. Üstelik eylül ayında, WhiteBIT TR’de hesap açarak hesap doğrulama (KYC) süreçlerini tamamlayan her kullanıcımız için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağış yaptığımız bir işbirliği duyurduk. WhiteBIT TR olarak bir yandan Türkiye'deki yatırımcıların WBT gibi istikrarlı bir projeye erişimini kolaylaştırırken, bir yandan da sektörün daha kapsayıcı, sorumlu ve güvenilir bir yapıya dönüşmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.