WhyNut Ordu Fındığı Bosna’da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu’nun tanınmış iş insanı İdris Altınel'in sahibi olduğu WhyNut (Altunel Fındık), Bosna’daki uluslararası fuarda büyük ilgi gördü. Ordu fındığının kalitesini dünya çapında tanıtmayı amaçlayan WhyNut, Bosna’daki fuarda standının büyük ilgi görmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini belirtti.

İdris Altınel: "Ordu fındığının kalitesini uluslararası arenada tanıtmak bizler için çok önemli. Bosna'da fındığımıza gösterilen yoğun ilgi, bizleri oldukça gururlandırdı. Fındığımızın her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edilmesi, sektörümüzdeki başarıyı pekiştirecektir." dedi.

Ordu fındığının lezzetini dünya ile paylaşmak adına bu tür fuarların büyük bir fırsat sunduğunu belirten Altınel, WhyNut markası ile Ordu fındığını Bosna ve diğer dünya pazarlarında daha fazla tanıtmayı hedefliyor

