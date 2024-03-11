Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu

Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu
Kaynak: İHA
Rusya’da bir öğrenciye Wi-Fİ ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını verdiği için hapis cezası verildi.
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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 1

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in son yaptığı değerlendirmeye göre, öldürülen sivil sayısı 10 bin 703'e ulaştı.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 2

Savaş sürerken Rusya’da ilginç bir olay yaşandı.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 3

Rusya’da bir öğrencinin eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki Wi-Fi ağında Ukrayna yanlısı ifade kullanması öğrenciyi yaktı.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 4

Öğrenci kablosuz bağlantı ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını verdi.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 5

Wi-Fi ağına bu ismi veren öğrenci çarşamba günü sabah saatlerinde tutuklandı.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 6

Hakim karşısına çıkan öğrenci hapis cezası aldı.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 7

Suçlu bulunan öğrencinin çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade edilerek “radikal örgütlerin sembollerini” kullandığı gerekçesiyle 10 gün hapis cezası verildi.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 8

Öte yandan öğrencinin bilgisayarına ve modeme el koyuldu.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 9

Ayrıca Uluslararası Af Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kişi Rusya’nın “baskıcı yasalarının” hedefi oldu.

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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 10
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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 11
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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 12
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Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu 13
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