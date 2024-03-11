Wi-Fi ismi nedeniyle hapis cezası verildi. Bilgisayarına el konuldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in son yaptığı değerlendirmeye göre, öldürülen sivil sayısı 10 bin 703'e ulaştı.
Savaş sürerken Rusya’da ilginç bir olay yaşandı.
Rusya’da bir öğrencinin eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki Wi-Fi ağında Ukrayna yanlısı ifade kullanması öğrenciyi yaktı.
Öğrenci kablosuz bağlantı ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını verdi.
Wi-Fi ağına bu ismi veren öğrenci çarşamba günü sabah saatlerinde tutuklandı.
Hakim karşısına çıkan öğrenci hapis cezası aldı.
Suçlu bulunan öğrencinin çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade edilerek “radikal örgütlerin sembollerini” kullandığı gerekçesiyle 10 gün hapis cezası verildi.
Öte yandan öğrencinin bilgisayarına ve modeme el koyuldu.
Ayrıca Uluslararası Af Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kişi Rusya’nın “baskıcı yasalarının” hedefi oldu.